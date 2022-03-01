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війна

Укрзалізниця відкриває свій склад у Львові для збору гуманітарної допомоги

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У Львові Укрзалізниця відкрила склад для гумдопомоги - фото 1
У Львові Укрзалізниця відкрила склад для гумдопомоги

У ці непрості для України часи надзвичайно важливо єднатися та допомагати один одному. Укрзалізниця відкриває свій склад у місті Львові для збору та відправки гуманітарної допомоги.

Про це на своєму телеграм-каналі розповідає Укрзалізниця. Деталі читайте далі.

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Відомо, що Укрзалізниця прийматиме гуманітарні вантажі для подальшого пересилання залізницею у:

  • Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, а також Одесу.

У пріоритеті такі типи вантажів:

  • медикаменти
  • засоби гігієни
  • продукти довготривалого зберігання
  • одяг
  • бутильована вода
  • дитяча продукція (їжа, підгузники тощо)
  • спальні мішки та каремати.
Укрзалізниця відкриває свій склад у Львові для збору гуманітарної допомоги - фото 499293

В Укрзалізниці просять надавати вантажі цілими упаковками та, бажано, на піддонах.

  • Вантажі приймаються за адресою: місто Львів, вулиця Широка, 2.
  • Контактний телефон: 067 332 34 38.

Раніше у Перемишлі та Славкові, що у Польщі, Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги. Розповідаємо, як вони працюють.

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