Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги

Штаби гумдопомоги працюють у двох польських містах

У Перемишлі та Славкові, що у Польщі, Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги. Розповідаємо, як вони працюють.

На своєму телеграмі Укрзалізниця розповіла про організацію роботи пунктів прийому міжнародної гумдопомоги. Вони розташовані у польських містах Перемишлі та Славкові.

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Як працюватимуть пункти гуманітарної допомоги

У пріоритеті такий тип вантажів:

медикаменти

засоби гігієни

продукти довготривалого зберігання

одяг

бутильована вода

дитяча продукція (їжа, підгузники тощо)

спальні мішки

каремати.

Пункти прийому навантажених фур у місті Славків розташовані за адресами:

Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o. o. Magazyn Logistyczny,

ul. Groniec 1, PL 41-260 Sławków

+48 668 694 890

Для прийому навантажених контейнерів залізницею та автобаном:

Trade & Trans Expert Czaicki i Czaicki Sp.J.

ul. Dębowa Góra 29 41-260 Sławków

+48 691 873 900

Загальні вимоги до вантажу:

Вантаж має бути на палеті 120 х 80.

Доставлені до термінала контейнер та / або фура повинні мати оформлений CMR.

Призначення вантажу у документах: гуманітарна допомога.

Обов'язкова наявність пакувального листа на вантаж (бажано з кодами HS kody / NHM)

У документах для доставки на термінал ставимо отримувачем термінал призначення.

Що стосується малогабаритних вантажів, то доставку організовано пасажирськими поїздами Укрзалізниці зі станції Перемишль:

Вокзал "Перемишль Головний", Plac Legionow, 1, зі сторони 4 колії.

Прохання надсилати заявки повідомленнями у WhatsApp / Viber на номери

+380 (67) 580 22 49

+380 (63) 999 58 69

або на email: uztranzithelp@gmail.com

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