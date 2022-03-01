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війна

Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги

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Штаби гумдопомоги працюють у двох польських містах - фото 1
Штаби гумдопомоги працюють у двох польських містах

У Перемишлі та Славкові, що у Польщі, Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги. Розповідаємо, як вони працюють.

На своєму телеграмі Укрзалізниця розповіла про організацію роботи пунктів прийому міжнародної гумдопомоги. Вони розташовані у польських містах Перемишлі та Славкові.

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Як працюватимуть пункти гуманітарної допомоги

У пріоритеті такий тип вантажів:

  • медикаменти
  • засоби гігієни
  • продукти довготривалого зберігання
  • одяг
  • бутильована вода
  • дитяча продукція (їжа, підгузники тощо)
  • спальні мішки
  • каремати.

Пункти прийому навантажених фур у місті Славків розташовані за адресами:

  • Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o. o. Magazyn Logistyczny,
  • ul. Groniec 1, PL 41-260 Sławków
  • +48 668 694 890

Для прийому навантажених контейнерів залізницею та автобаном:

  • Trade & Trans Expert Czaicki i Czaicki Sp.J.
  • ul. Dębowa Góra 29 41-260 Sławków
  • +48 691 873 900

Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги - фото 499256

Загальні вимоги до вантажу:

  • Вантаж має бути на палеті 120 х 80.
  • Доставлені до термінала контейнер та / або фура повинні мати оформлений CMR.
  • Призначення вантажу у документах: гуманітарна допомога.
  • Обов'язкова наявність пакувального листа на вантаж (бажано з кодами HS kody / NHM)
  • У документах для доставки на термінал ставимо отримувачем термінал призначення.

Що стосується малогабаритних вантажів, то доставку організовано пасажирськими поїздами Укрзалізниці зі станції Перемишль:

  • Вокзал "Перемишль Головний", Plac Legionow, 1, зі сторони 4 колії.

Прохання надсилати заявки повідомленнями у WhatsApp / Viber на номери

  • +380 (67) 580 22 49
  • +380 (63) 999 58 69
  • або на email: uztranzithelp@gmail.com

Діліться цією інформацією з рідними та друзями, які зараз за кордоном і хочуть допомогти. Зараз важлива будь-яка підтримка, навіть якщо це просто поширення інформації.

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