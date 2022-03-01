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війна

Нова пошта Глобал запустила лінію гуманітарної допомоги з усього світу

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Нова пошта Глобал - фото 1
Нова пошта Глобал / Flickr

Нова пошта Глобал запускає проєкт Humanitarian Nova Poshta з надання допомоги для тероборони та благодійних фондів України.

Пошта доставлятиме відправки з закордонних складів в Україну своїми силами, повідомив співвласник групи компаній "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

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Тож, будь-яка людина або організація з-за кордону може відправити одяг, теплі речі, військову амуніцію, медичне приладдя, медичні засоби та інші необхідні в умовах воєнного стану речі до тероборони та благодійних фондів України, які опікуються нашими захисниками та людьми у скрутному становищі.

"Щоб відправити гуманітарну допомогу в Україну, потрібно самостійно надіслати або привезти речі на один з наших закордонних складів у своїх країнах та не вказувати конкретного адресата. Далі ми подбаємо про доставку та направимо до організацій", – зазначив Поперешнюк.

Перелік адрес для відправлення.

Нова пошта Глобал запустила лінію гуманітарної допомоги з усього світу - фото 499264
Нова пошта Глобал запустила лінію гуманітарної допомоги з усього світу

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