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Коронавірус: Укрпошта оголосила про зміни в роботі
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Глава Укрпошти Ігор Смілянський заявив про деякі зміни в роботі установи у зв'язку з карантином через коронавірус.
Зазначається, що Укрпошта працює у звичайному режимі, навіть у тих містах, де закриваються інші заклади.
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Однак, вводяться певні зміни. Так, з понеділка, 16 березня, можна побачити жовті лінії у відділеннях. "Не заходьте за жовту лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте тільки тоді, коли вікно вільне. Якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте і зайдіть, коли черга поменшає", – написав Смілянський.
Також в Укрпошті працюють "щасливі години", коли комісія за оплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менше, ніж після. "Можна приходити після 13.00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для коронавірусу змогли скористатися послугами вранці", – йдеться в повідомленні.
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