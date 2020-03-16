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Карантин Коронавірус

Коронавірус: Укрпошта оголосила про зміни в роботі

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Укрпошта - фото 1
Укрпошта / volynnews

Глава Укрпошти Ігор Смілянський заявив про деякі зміни в роботі установи у зв'язку з карантином через коронавірус.

Зазначається, що Укрпошта працює у звичайному режимі, навіть у тих містах, де закриваються інші заклади.

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Однак, вводяться певні зміни. Так, з понеділка, 16 березня, можна побачити жовті лінії у відділеннях. "Не заходьте за жовту лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходьте тільки тоді, коли вікно вільне. Якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (за нормальної погоди), почекайте і зайдіть, коли черга поменшає", – написав Смілянський.

Також в Укрпошті працюють "щасливі години", коли комісія за оплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менше, ніж після. "Можна приходити після 13.00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для коронавірусу змогли скористатися послугами вранці", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус: Укрпошта оголосила про зміни в роботі - фото 392442

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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