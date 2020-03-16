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В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення

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Потяг - фото 1
Потяг / unian

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, у якому рекомендує уряду з 18 березня зупинити залізничне та автобусне сполучення всередині країни через загрозу розповсюдження коронавірусу.

В Україні з 18 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу обмежать міжміські та міжобласні перевезення. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, Міністерство інфраструктури з 12:00 18 березня заборонить залізничне, авіа, і автобусне сполучення, а також міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

Також Зеленський закликав заборонити роботу метро. При цьому маршрутні перевезення будуть здійснюватися у режимі "до 10 осіб", а трамвайні та тролейбусні – у режимі "до 20 людей".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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