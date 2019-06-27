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Укрзалізниця почне продавати квитки за 60 днів до відправлення поїзда

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Укрзалізниця продаватиме квитки за 60 днів до відправлення - фото 1
Укрзалізниця продаватиме квитки за 60 днів до відправлення / day.kyiv

Пасажири зможуть придбати квитки на популярні потяги Укрзалізниці за 60 днів до відправлення. Послуга поширюється на внутрішні і міжнародні напрямки. Про це повідомляється на сайті компанії в четвер, 27 червня.

Послуга стане доступною вже з 8 липня, і буде поширюватися на деякі рейси як внутрішнього, так і міжнародного сполучення. Люди зможуть купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня.

І ще: Укрзалізниця запустила вагон прямого сполучення з Болгарією: ціна та розклад потягів

В основному це буде стосуватися поїздів категорії Нічний експрес і поїздів міжнародного сполучення, які формує Укрзалізниця.

Укрзалізниця почне продавати квитки за 60 днів до відправлення поїзда - фото 336885

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Джерело: info.uz.ua
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