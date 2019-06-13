Укрзалізниця запустила вагон прямого сполучення з Болгарією: ціна та розклад потягів

У червні почав курсувати вагон, яким можна доїхати без пересадок з України в Болгарію. Відзначається, що час в дорозі складе 38 годин. Про це Укрзалізниця повідомила у Facebook.

Так, дорога новим потягом з Києва до чорноморських курортів Болгарії займе 38 годин. Вартість поїздки – близько 100 євро.

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"З червня в складі поїзда білоруських залізниць №451/452 Мінськ – Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії. І хоча час в дорозі складе 38 годин, що приблизно так само, як і поїздка автобусом, але подорожувати поїздом значно зручніше і комфортніше", – йдеться в повідомленні.

Впродовж цього літа з Києва поїзд відправлятиметься 10, 15, 22, 27 червня, 4, 9, 16, 21, 28 липня, 2, 9, 14, 21, 26 серпня, 2 і 7 вересня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 і 9 вересня.

Відправлення з Києва о 20:12 і прибуття у Варну о 10:20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19:05 і прибуватиме до Києва о 07:33 через добу.

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