На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Укрпошта випустила конверт і марку на честь захисників Донецького аеропорту
-
- 24
Укрпошта випустила конверт і марку на честь захисників Донецького аеропорту, яких також називають кіборгами. Про це розповіли в Міністерстві оборони на сторінці у Facebook.
"Конверт з маркою "Вони витримали! Не витримав бетон" присвятило захисникам Донецького аеропорту і матерям загиблих кіборгів держпідприємство Укрпошта. Його урочисте спецпогашення відбулося в Національному музеї історії України у Другій світовій війні", – йдеться у повідомленні.
І ще: Українські поштові марки стали кращими в Європі: фото
Оборона Донецького аеропорту від бойовиків і російських найманців тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року, поки танками і артилерією супротивника не були знищені всі будови, здатні забезпечувати укриття для українських бійців. Захист Донецького аеропорту тривала 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі дістали поранення.
День захисників Донецького аеропорту і пам'яті загиблих побратимів відзначається щорічно 16 січня з ініціативи самих захисників аеропорту. У 2019 всеукраїнська акція вшанування кіборгів пройшла в аеропортах семи обласних центрів.
Читайте також: В Україні назвали зарплати в робітничій сфері
-
10:51Белла Хадід знялася топлес: гаряче фото
-
10:25Названий найпопулярніший серіал на Netflix
-
09:49iPhone SE2: дата виходу бюджетного смартфона від Apple
-
09:23Зваблива Хайді Клум похизувалася стрункими ніжками на пікантному фото
-
08:50Укрпошта випустила конверт і марку на честь захисників Донецького аеропорту
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:22У США добудували останній хмарочос Захи Хадід
-
07:49Ходяча акула: вчені зняли незвичайні кадри з хижаком
-
07:19Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
- 22 січня
-
21:50Висока мода: у Парижі на подіумі з'явився кінь (відео)
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Що їсти на сніданок, щоб схуднути: поради дієтолога
-
20:19Найгарячіша гравець у покер засвітила форми у крихітній піжамі
-
19:50У Флориді мешканців попередили про "дощі" з ігуан (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:20Рятувальники попередили українців про негоду
-
18:50Круто чи кримінально? Лайфхак, як мандрувати з книжками здивував мережу
-
18:23Гороскоп на 23 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Співачку Ріту Ору упіймали на фотошопі: докази
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
17:235 смачних продуктів, які продовжують життя
-
16:50Люди цих знаків Зодіаку завжди домінують у парі
-
16:36Місяць вміє танцювати: астроном-аматор показав незвичайне відео
-
16:07FO SHO – BLCK SQR: слухати качову пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
15:53Будиночок Санти? Засніжений дім в Канаді вразив мережу
-
10:25Названий найпопулярніший серіал на Netflix
-
07:19Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
- 22 січня
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
12:30Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
11:28Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу
-
07:15Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 21 січня
-
21:30Названі найкращі фільми 21 століття: лідер рейтингу вас здивує
-
19:13Тихоня, критик і хамелеон: як спілкуватися з найпоширенішими типами колег
-
16:51Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото
-
14:28Чому ремкомплект для шин кращий, ніж запаска: корисні поради водіям
-
12:28Роналду відсвяткував гол поцілунком з одноклубником: курйозні фото і відео
-
08:50З Днем обіймів 2020: красиві і прикольні картинки для привітання
-
07:15Погода в Україні 21 січня: на заході буде найтепліше
- 20 січня
-
22:58Золотий хрін: відомий переможець премії за найгірший опис сексу в літературі
-
21:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом: Україна уже не перша
-
18:23Три головних правила щирих стосунків
-
16:53Дженіфер Еністон і Бред Пітт натякнули на возз'єднання: фотофакт
-
14:45Для українських водіїв запустили нову корисну послугу онлайн
-
12:15Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
-
11:02Нацвідбір на Євробачення 2020: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
07:15Погода в Україні 20 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 19 січня
-
21:30Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
18:50Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)