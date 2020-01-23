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Укрпошта випустила конверт і марку на честь захисників Донецького аеропорту

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Укрпошта випустила конверт і марку на честь захисників Донецького аеропорту - фото 1

Укрпошта випустила конверт і марку на честь захисників Донецького аеропорту, яких також називають кіборгами. Про це розповіли в Міністерстві оборони на сторінці у Facebook.

"Конверт з маркою "Вони витримали! Не витримав бетон" присвятило захисникам Донецького аеропорту і матерям загиблих кіборгів держпідприємство Укрпошта. Його урочисте спецпогашення відбулося в Національному музеї історії України у Другій світовій війні", – йдеться у повідомленні.

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Оборона Донецького аеропорту від бойовиків і російських найманців тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року, поки танками і артилерією супротивника не були знищені всі будови, здатні забезпечувати укриття для українських бійців. Захист Донецького аеропорту тривала 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі дістали поранення.

День захисників Донецького аеропорту і пам'яті загиблих побратимів відзначається щорічно 16 січня з ініціативи самих захисників аеропорту. У 2019 всеукраїнська акція вшанування кіборгів пройшла в аеропортах семи обласних центрів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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