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В Україні назвали зарплати в робітничій сфері

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Робота в Україні - фото 1
Робота в Україні / zn

Середня зарплата в робітничих сферах по Україні в четвертому кварталі 2019 року склала 10 550 гривень, найбільше пропонують у транспортній галузі – приблизно 15 000 гривень на місяць.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели у OLX Робота.

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При цьому в Київській області можна заробляти на 3500 грн більше – 18 500 грн, йдеться в дослідженні. "Будівельники в Україні отримують в середньому 13 000 грн, а в Львівському регіоні їхні зарплати найвищі 17 500 грн в місяць. У Київській, Закарпатській, Тернопільській і Хмельницькій областях доходи будівельників також вищі за середні по країні, а саме 15 000 грн", – зазначено в повідомленні.

Також у топ-3 – сфера виробництва й енергетики: роботодавці готові платити працівникам 11 000 гривень. Домашньому персоналу в Україні в середньому обіцяють 10 500 грн. На п'ятій позиції в рейтингу сільське господарство, де працівникам пропонують приблизно 10 000 грн.

В Україні назвали зарплати в робітничій сфері - фото 380984

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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