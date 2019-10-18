Укрпошта підвищує тарифи з 2020 року: перелік послуг

На скільки зросте вартість послуг Укрпошти з 2020 року

Національний поштовий оператор "Укрпошта" підвищить вартість послуг з пересилання простої письмової кореспонденції і простих бандеролей з 1 січня 2020 року. Дізнайтесь, на скільки більше доведеться платити з наступного року.

Пріоритетні відправлення подорожчають на 10%, а непріоритетні – на 12,5%. Підвищення вартості послуг стало наслідком рішення, прийнятого Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) на початку вересня.

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Вартість послуг з пересилання простої письмової кореспонденції вагою до 50 г подорожчає з 8 грн до 9 грн (непріоритетні) і з 10 грн до 11 грн (пріоритетні). Пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 до 2 кг подорожчає з 32 грн до 36 грн (непріоритетні) і з 40 грн до 44 грн (пріоритетні).

Вартість послуг з пересилання простих бандеролей вагою до 250 г зросте з 12 грн до 13,50 грн (непріоритетні) і з 15 грн до 16,50 грн (пріоритетні). Пересилання простих бандеролей вагою від 2 кг до 3 кг подорожчає з 40 грн до 45 грн (непріоритетні) і з 50 грн до 55 грн (пріоритетні).

Послуги пересилання в середньому зростуть на 10 відсотків

Граничні тарифи на пересилання рекомендованих відправлень збільшаться на 14,2% – з 7 грн до 8 грн.

Водночас, вартість універсальних послуг з пересилання поштових відправлень за кордон залишилася на рівні 2019 року.

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