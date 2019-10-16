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Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото

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Дивний дизайн поштових скриньок - фото 1
Дивний дизайн поштових скриньок

У мережі показують не лише креативні костюми до Хелловіну, а й не менш незвичайні скриньки для пошти. Вони дивують поштарів не лише на осінні свята, а й весь рік. Деякі з них навіть не схожі на скриньки для листів чи газет!

Власники цих поштових скриньок вирішили виступити проти традиційного та стандартного дизайну та проявити свій креатив через поштові скриньки. Деякі з них навіть не схожі на цей предмет і можуть бути не створені для такої функції, однак це не заважає господарям. У мережі діляться найдивнішими та найкреативнішими скриньками, які лякають та веселять поштарів.

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Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361791

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361792

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361793

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361794

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361795

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361796

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361797

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361798

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361799

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361800

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361801

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361802

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361803

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361804

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361805

Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото - фото 361806

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Джерело: zefirka.net
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