Креативі поштові скриньки, які дивують і лякають: фото

У мережі показують не лише креативні костюми до Хелловіну, а й не менш незвичайні скриньки для пошти. Вони дивують поштарів не лише на осінні свята, а й весь рік. Деякі з них навіть не схожі на скриньки для листів чи газет!

Власники цих поштових скриньок вирішили виступити проти традиційного та стандартного дизайну та проявити свій креатив через поштові скриньки. Деякі з них навіть не схожі на цей предмет і можуть бути не створені для такої функції, однак це не заважає господарям. У мережі діляться найдивнішими та найкреативнішими скриньками, які лякають та веселять поштарів.

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