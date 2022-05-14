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Укрпошта оголосила народне голосування – оберіть наступну поштову марку

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Укрпошта оголосила народне голосування – оберіть наступну поштову марку - фото 1

До 21 травня можна проголосувати за один з 5 варіантів тем щодо наступної поштової марки. Укрпошта зобов'язується випустити тираж тієї марки, яку оберуть українці.

Українців закликають обрати одну із запропонованих тем, а та, що збере найбільше голосів, буде втілена у наступному поштовому випуску. Випуск такої марки прогнозують на червень-липень.

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Проголосувати можна на порталі Дія та у соцмережах Укрпошти: Facebook, Instagram та Telegram.

Результати оголосять 22 травня з урахуванням голосів зі всіх офіційних джерел.

"Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія — це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ. Тож хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, що можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні", – прокоментували в Укрпошті.

Теми, за які можна проголосувати:

  1. Героям Слава! (присвячена ЗСУ)
  2. Путін, Москва палає, Гаага чекає
  3. Найвідоміший песик у світі – пес Патрон
  4. Пісня "Ой, у лузи червона калина..."
  5. Доброго вечора, ми з України!
Укрпошта оголосила народне голосування – оберіть наступну поштову марку - фото 505247

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