Марки із російським кораблем знову з'являться у продажу: який тираж готує Укрпошта

Нова марка з російським кораблем від Укрпошти надійшла у продаж 7 травня. На одному з маркетплейсів її розкупили на лічені хвилини. Тож національний поштовий оператор надрукує ще один тираж.

Як пише співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін, останні 5 тисяч аркушів з марками "Російський корабель..." розкупили за 3 хвилини. Якщо о 10:00 продаж лише стартував, то уже о 10:03 марок не було в наявності.

І ще: У Канаді з'явилася поштова марка на підтримку України

2500 людей в 1 секунду оформлювали замовлення на Rozetka. Це навантаження перевищувало навантаження на маркетплейс у Чорну п’ятницю в десятки разів.

Однак, за словами керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, наступну марку з "актуальним статусом корабля" тиражем у 5 мільйонів екземплярів уже друкують. Її можна буде купити або у відділеннях Укрпошти, або онлайн.

Про початок продажів додатково повідомлять у середині травня.

Читайте також: У Києві з'явиться квіткове панно з зображенням марки із кораблем