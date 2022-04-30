Укрпошта анонсувала мерч із маркою "російський корабель"

1 травня в інтернет-магазині Укрпошти можна буде придбати футболки, світшоти та магніти із зображенням відомої марки. Про це розповів глава Укрпошти Ігор Смілянський.

Доступними будуть також інші марки з минулих тематичних випусків.

І ще: У Вінниці демонтували пам'ятник Горькому, а у Бориславі – радянський обеліск

Частину коштів з продажу всього мерчу перекажуть на потреби ЗСУ.

Магніти будуть доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом – по всій країні.

Також відомо, що ті, хто не встиг придбати марку в інтернет-магазині, матиме нагоду зробити це на декількох благодійних аукціонах. Їх анонсують пізніше.

До теми: Місто Марії не спить: український гурт "The Pamphlets" випустив пісню про Маріуполь