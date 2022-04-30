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війна

Укрпошта анонсувала мерч із маркою "російський корабель"

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Укрпошта анонсувала мерч із маркою "російський корабель" - фото 1

1 травня в інтернет-магазині Укрпошти можна буде придбати футболки, світшоти та магніти із зображенням відомої марки. Про це розповів глава Укрпошти Ігор Смілянський.

Доступними будуть також інші марки з минулих тематичних випусків.

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Частину коштів з продажу всього мерчу перекажуть на потреби ЗСУ.

Магніти будуть доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом – по всій країні.

Також відомо, що ті, хто не встиг придбати марку в інтернет-магазині, матиме нагоду зробити це на декількох благодійних аукціонах. Їх анонсують пізніше.

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