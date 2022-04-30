У Вінниці демонтували пам'ятник Горькому, а у Бориславі – радянський обеліск

У Вінницькому центральному парку імені Леонтовича демонтували пам'ятник Горькому, а у Бориславі, що на Львівщині, демонтували обеліск, який був встановлений на честь радянських "визволителів".

В українських містах триває робота по деколонізації, в результаті якої потрібно повністю позбутись російської імперської спадщини.

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У Вінниці прибрали з Центрального парку пам'ятник Горькому – "служителю сталінського режиму".

За свідченнями істориків, Максим Горький, засновник соцреалізму в літературі, сприяв закріпленню ідеології більшовизму, зміцненню сталінського тоталітаризму в СРСР, підтримував та схвалював систему радянських концентраційних таборів ГУЛАГ.

У пресслужбі Бориславської міської ради повідомили, що монумент встановили у 1969 році на честь "визволення Борислава від німецько-фашистських загарбників". А 29 квітня цей об'єкт демонтували. Також у місті невдовзі планують демонтувати інші пам'ятні знаки радянських часів.

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