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Українську співачку порівняли із Анджеліною Джолі

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Фоловери не змогли пройти повз такий гарний знімок - фото 1
Фоловери не змогли пройти повз такий гарний знімок / instagram

Співачка Слава Камінська поділилася чарівним чорно-білим портретом.

Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram розкішним чорно-білим знімком.

І ще: Слава Камінська розповіла всю правду про свої пластичні операції

Так, артистка позувала на тлі купи телевізорів, побувавши на вечірці на честь колаборації популярних брендів Moschino і H&M. "Доброї ночі, добрі і не дуже", – побажала всім Камінська.

Фоловери ж не змогли пройти повз: "Це дуже красиво", "Красива, перше що кинулося на розум – Анджеліна Джолі. Ну є ж схожі риси", "Так мені теж Джолі", "Мрія поета", "Успішна жінка. Ви мене надихаєте!".

А ще Слава Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівні фото. Артистка показала, як вона виглядала до пластичної операції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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