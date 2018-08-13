Слава Камінська показала ідеальну розтяжку

Відома українська співачка Слава Камінська поділилася з шанувальниками дуже гарячим знімком в Instagram.

Так, знаменитість готується до участі у проекті "Танці з зірками", розтягуючись і тренуючись майже кожен день.

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Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 10 Сер 2018 р. о 9:44 PDT

Артистка запостила кадр в білизні, показавши ідеальні сідниці і ноги. "Доброго ранку, нога і попа в стрічку!", – кумедно підписала фотографію Камінська.

Всього за кілька днів знімок набрав майже 28 тис. лайків, а шанувальники засипали маму двох дітей компліментами: "Доброго ранку, чудовий привід схуднути", "Від вас пашить любов'ю до себе", "Класний початок дня, мотивація для тренувань", "Гарна форма", "Яка гарна попа", "Красива нога і красива попа!!!".

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