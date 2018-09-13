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Слава Камінська розповіла всю правду про свої пластичні операції
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Ви запитали, а Слава Дьомін дізнався. Яскрава солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська в новому шоу "Слава+", яке сьогодні вийшло на YouTube каналі Люкс ФМ, розповіла багато пікантних подробиць зі свого зіркового життя.
Солістка популярної групи "НеАнгели" Слава Камінська відверто розповіла про свої пластичні операції. Що саме міняла зірка у своїй зовнішності, дізнайся разом із Люкс ФМ.
Рижа бестія з "НеАнгелів" зізналася, що зробила дві пластичні операції. Співачка змінила розмір грудей із першого з половиною на твердий третій та підкорегувала форму носа. Про це пише сайт "Люкс ФМ".
За її словами, розмір у шоу-бізнесі завжди має значення.
"Хтось зменшує груди, комусь важко носити. Я не зіткнулася з цією ситуацією, мені нічого було носити. А так хотілося, щоб було важко", – зауважила зіркова гостя.
На запитання, що б іще вона в собі змінила, співачка відповіла так:
"Я б, можливо, десь би все зробила, але оскільки у мене свій штатний хірург вдома, то він мені показує, як виглядає дуля".
Про це і не тільки дивися в новому шоу "Слава+" на YouTube каналі Люкс ФМ! Включай настрій!
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