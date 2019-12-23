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Український завод спецтехніки представив унікальний автомобіль: фото

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Автовишка Oil&Steel Snake 2815 Plus - фото 1
Автовишка Oil&Steel Snake 2815 Plus / autocentre

На українському заводі спецтехніки "Техкомплект" збудували для комунального підприємства "Вінницяобленерго" цікаву машину. Так, було представлено гідравлічний автопідйомник ТК-М-5302 AGP 28 K на повноприводному шасі МАЗ-5302 (4х4).

Як розповіли на підприємстві, автовишка Oil&Steel Snake 2815 Plus призначена для доставки робітників з матеріалами та інструментами на висоту до 28 м при виконанні ремонтних, будівельно-монтажних та інших видів робіт. Також відомо, що Oil Steel Snake 2815 Plus має безпечне робоче навантаження 250 кг, а електронна система управління автоматично обчислює, чи перебуває оператор в безпечній робочій зоні.

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Такий автомобіль дуже стане в пригоді при монтажі та обслуговуванні ліній електропередач, ліній зв'язку та контактних мереж, ремонту та обслуговування будівель і споруд, обслуговуванні засобів зовнішньої реклами, догляді за міськими зеленими насадженнями.

Український завод спецтехніки представив унікальний автомобіль: фото - фото 375592

Український завод спецтехніки представив унікальний автомобіль: фото - фото 375593

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Джерело: autocentre
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