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У мережі показали дрифт на незвичайному триколісному авто: відео

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Reliant Rialto - фото 1
Reliant Rialto / wikipedia

Дрифтувати можна не тільки на високопродуктивному седані або купе, але і на малопотужному автомобілі з трьома колесами. Саме це і вирішив довести угорський автогонщик Олівер Амон.

На своєму YouTebe-каналі професійний дрифтер Олівер Амон. опублікував відео, в якому показав, як йому ефектно вдавалося входити в занос на британському Reliant Rialto – смішному триколісному автомобілі потужністю 40 к.с. Причому не на звичайній сухій дорозі, а по снігу.

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До речі, саме на цій машині свого часу відомий автомобільний журналіст Джеремі Кларксон перекинувся. Але, як бачимо, не така вона вже й нестійка.

Reliant Rialto випускався з 1982 по 1997 роки. Попри свій незграбний зовнішній вигляд, автомобіль мав гарний попит, оскільки на ньому могли їздити підлітки, які не досягли повноліття.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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