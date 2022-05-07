Український ювелірний бренд перерахує кошти на подарунки мамам захисників України

Український ювелірний бренд SOVA до Дня матері запустив ініціативу, щоб забезпечити матерів військових подарунками з нагоди свята. Вони перерахують частину з продажу прикрас.

Усі охочі можуть долучитися до збору коштів й залишити привітання мамах захисників. Також бренд збирає історії найсміливіших мам, які потім опублікує на своєму сайті та у соцмережах.

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Кожна матір може поділитися історією про свого сина чи доньку, які зараз боронять Україну.

"З 1 по 31 травня ми перераховуємо частину коштів від продажу кожної прикраси SOVA, аби зібрати кращі святкові кошики та подарувати теплі слова та усмішку мамі, чий син чи донька наразі не можуть привітати її особисто, адже боронять Свободу країни", – прокоментували у ювелірному домі.

Бренд SOVA цією ініціативою планує показати, що не буває чужих мам. Тож закликає небайдужих надіслати теплі слова привітання та долучитися до збору коштів на подарунки для мам наших захисників.

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