Український ювелірний бренд даруватиме обручки захисникам, які одружуються під час війни

Український ювелірний дім OBERIG обіцяє безплатно дарувати обручки тим захисникам України, які будуть одружуватися під час війни. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

OBERIG – це ювелірний дім, який втілює українську спадщину в кожній своїй деталі. Вони й зараз не стоять осторонь і вирішили підтримати захисників та захисниць України у цікавий спосіб.

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Срібні обручки зможуть отримати військові, нацгвардійці, бійці тероборони, рятувальники та поліціянти, які збираються побратися. Щоб отримати обручку, потрібно сконтактуватися з представниками бренду.

"Ми даруємо наші срібні обручки військовим, які одружуються під час війни. Отримати обручки може кожен, хто нині захищає Україну і збирається побратися найближчим часом. Ми докладемо зусиль, щоб надіслати каблучки на фронт", – повідомляють представники бренду прикрас.

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