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Український воротар відбив пенальті головою

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Матч завершився з рахунком 2:2 - фото 1
Матч завершився з рахунком 2:2 / YÜKLE.MOBİ

Голкіпер ПФК Суми Артем Штанько показав, як треба відбивати одинадцятиметрові з користю і красою.

У матчі 16-го туру Першої ліги України між ПФК "Суми" та "Гірником-Спорт" з Горишніх Плавнів стався кумедний епізод.

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Гравець "Гірника-Спорт" Євген Лозовий заробив пенальті в кінці матчу і вирішив сам його виконати. Але, замість того, щоб зробити 1:3, "гірники" в підсумку втратили перемогу. Євген пробив безхитрісно по центру воріт, а голкіпер "Сум" Артем Штанько залишився на середині лінії воріт і відбив м'яч... головою. Матч завершився з рахунком 2:2. Сумчанам вдалося зрівняти на 93-й хвилині.

Тим часом незвичайний голий інцидент стався на матчі другого дивізіону чемпіонату Нідерландів між "Рейнсбургсе Бойз" і "Амстердамом" (2:6).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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