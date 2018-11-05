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Лідер Реала несподівано прокоментував освистування фанатів

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"Реал" після 11 турів займає шосте місце в Ла лізі - фото 1
"Реал" після 11 турів займає шосте місце в Ла лізі / en.as.com

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос пишається, що фанати освистують його.

Інцидент з освистуванням стався у домашньому матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії проти "Вальядоліда" (2:0). Капітан "вершкових" вважає, що гравці разом з уболівальниками зможуть змінити ситуацію в клубі.

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"Я не помічав особливих проблем з боку уболівальників, – цитує BeIn Sports Рамоса. – "Реал" показує не найвидатніші результати, тому фанати незадоволені. Пишаюся, що шанувальники "вершкових" освистують мене. Розумію їх злість, адже саме футболісти несуть відповідальність за результат. У свою чергу, коли "Реал" забив гол у матчі з "Вальядолідом", вболівальники знову підтримали нас, разом ми здобудемо багато перемог...", – зазначив Рамос.

"Реал" після 11 турів займає шосте місце в Ла лізі, маючи в своєму активі 17 очок. Наступний матч мадридський клуб проведе в рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Вікторії".

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Джерело: en.as.com
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