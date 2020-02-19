Український студент купив права на екранізацію роману Кінга

Український студент Валентин Лавренюк підписав контракт зі Стівеном Кінгом на екранізацію його роману. Вартість угоди вас вразить!

Згідно з документом, 19-річний Лавренюк отримав права на екранізацію книги "Велотренажер". При цьому угода обійшлася українцю лише в 1 долар.

І ще: Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так

Раніше Стівен Кінг організував програму Dollar Baby, в рамках якої дозволяв екранізацію своїх творів школярам і студентам-кінематографістам. Цим і скористався українець, подавши відповідну заявку.

Лавренюк має на реалізацію час до кінця 2020 року. Для студента це буде дебютна робота. Повідомляється, що так хлопець вирішив продовжити справу свого батька, Сергія Лавренюка, генпродюсера компанії Solar Media Entertainment.

Читайте також: Якби лялька Кена була справжньою: блогер дивує Instagram своїм виглядом