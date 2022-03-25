Український продюсер розповів, чому важливо заборонити показ російських фільмів

Український продюсер Денис Іванов, який працював над фільмами Донбас Сергія Лозниці та Носоріг Олега Сенцова пояснив, чому варто припинити показ російського кіно у всьому світі.

У відкритому листі Іванов закликав світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа та розкритикував позицію "культура поза політикою". Лист опублікувало міжнародне видання Variety.

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"Кіно – це машина емпатії… Показ російських фільмів зараз підтримує державну позицію Путіна", – зазначає Іванов.

"Кінофестивалі – це медіа. Вони показують "великі" російські фільми від "опозиційних" режисерів, а потім той самий режисер дає інтерв’ю про свою політичну позицію, кажучи, що Крим російський, українці та росіяни – одна нація, або що Україною керують США", – додає продюсер.

Продюсер також пояснив, що російське кіно фінансується або російською державою, відповідальною за геноцид українців, або коштом олігархів РФ. На думку Іванова, найкраще, що можуть зробити російські режисери за таких обставин – публічно відмовитися представляти свою країну на міжнародних заходах.

Український продюсер розповів, чому важливо заборонити показ російських фільмів

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