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війна

Рада ввела кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ

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ЗСУ - фото 1
ЗСУ / telegraf

Верховна Рада України ввела кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень техніки Збройних Сил України. Що загрожує винуватцям?

Про це написав народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

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Зокрема Кримінальний кодекс доповнюється Статтею 114-2: "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Так, за поширення інформації про спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабу ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років.

Якщо поширення інформації спричинило тяжкі наслідки – винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Рада ввела кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ - фото 501700
Рада ввела кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень ЗСУ

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