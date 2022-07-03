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Netflix планує запустити найдешевшу підписку з рекламою

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Netflix планує запустити найдешевшу підписку з рекламою - фото 1

На стрімінговій платформі Netflix з'явиться дешева підписка з рекламою. Читайте далі та дізнайтеся, з якою метою компанія планує впровадити таку опцію!

Керівництво компанії розраховує на те, що такий крок залучить більше передплатників Netflix і збільшить дохід стримінгового сервісу. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Вперше про плани запуску реклами на Netflix заявив глава компанії Рід Гастінгс у квітні 2022 року. Тед Сарандос, CEO компанії Netflix, передбачає, що згодом сервіс зможе запустити власний рекламний бізнес.

Відомо, що у першому кварталі 2022 року кількість нових передплатників на Netflix істотно впала. Компанія втратила 200 000 підписників. Таке відбулося вперше за останні 10 років.

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