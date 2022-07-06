Український холодний суп таратута: традиційний рецепт від шеф-кухаря

Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився перевіреним рецептом таратути. Цей холодний суп був традиційним для українців. Спробуйте і ви!

Порада від кухаря щодо приготування таратути – буряк запекти, яблука тільки кисло-солодкі, а огірки без явного оцтового аромату.

І ще: Холодний суп гаспачо: рецепт за 5 хв

"Чим частіше ми будемо готувати старовинні українські страви, тим швидше вони увійдуть у наше повсякденне життя. Одна з моїх улюблених страв – таратута, яка готується з вареного буряка, солоних огірків і квасу. Виходить дуже смачно", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

2 буряки

1-2 зелених кисло-солодких яблука

1 маленька цибуля

500 мл бурякового квасу

сік ½ лимона (для заправки)

2 солоні огірки з розсолом

1 ст. л. хрону

сіль, перець на смак

Покроковий рецепт таратути:

Візьміть два буряки, помийте, обсушіть і загорніть у фольгу. Поставте запікатися при температурі 180 градусів приблизно 1 годину 15 хвилин. Після приготування залиште буряк остуджувати. Наріжте дрібними скибочками. Солоні два огірки поріжте соломкою. Так само зробіть і з 1-2 яблуками, а одну ріпчасту цибулю наріжте тонкими кільцями. Змішайте буряк з огірками та яблуками, додайте 1 ст. л. хрону та лимонний сік до смаку, залийте 500 мл бурякового квасу та розсолом. Перемішайте, після додайте сіль і перець до смаку. Дайте настоятися приблизно 1 годину в холодному місці. Подайте охолодженим.

До теми: Шеф-кухар розповів, як приготувати компот "полуничний мохіто" на зиму