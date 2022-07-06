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Український холодний суп таратута: традиційний рецепт від шеф-кухаря

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Український холодний суп таратута: традиційний рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився перевіреним рецептом таратути. Цей холодний суп був традиційним для українців. Спробуйте і ви!

Порада від кухаря щодо приготування таратути – буряк запекти, яблука тільки кисло-солодкі, а огірки без явного оцтового аромату.

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"Чим частіше ми будемо готувати старовинні українські страви, тим швидше вони увійдуть у наше повсякденне життя. Одна з моїх улюблених страв – таратута, яка готується з вареного буряка, солоних огірків і квасу. Виходить дуже смачно", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 2 буряки
  • 1-2 зелених кисло-солодких яблука
  • 1 маленька цибуля
  • 500 мл бурякового квасу
  • сік ½ лимона (для заправки)
  • 2 солоні огірки з розсолом
  • 1 ст. л. хрону
  • сіль, перець на смак

Український холодний суп таратута: традиційний рецепт від шеф-кухаря - фото 508920

Покроковий рецепт таратути:

  1. Візьміть два буряки, помийте, обсушіть і загорніть у фольгу. Поставте запікатися при температурі 180 градусів приблизно 1 годину 15 хвилин. Після приготування залиште буряк остуджувати. Наріжте дрібними скибочками.
  2. Солоні два огірки поріжте соломкою. Так само зробіть і з 1-2 яблуками, а одну ріпчасту цибулю наріжте тонкими кільцями.
  3. Змішайте буряк з огірками та яблуками, додайте 1 ст. л. хрону та лимонний сік до смаку, залийте 500 мл бурякового квасу та розсолом. Перемішайте, після додайте сіль і перець до смаку.
  4. Дайте настоятися приблизно 1 годину в холодному місці. Подайте охолодженим.

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