Холодний суп гаспачо: рецепт за 5 хв

Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився перевіреним рецептом гаспачо. Цей холодний суп – літній фаворит іспанців. Спробуйте і ви!

Гаспачо – традиційний іспанський холодний суп. Він ідеально підходить для спекотного літа. Такий суп напрочуд легкий та простий в приготуванні, адже жоден інгредієнт не потрібно піддавати термічній обробці.

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Інгредієнти:

2 великих томати

1 солодкий перець

3 зубчики часнику

2 гілочки петрушки

½ перцю чилі

2-3 гілочки м'яти

2 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. бальзамічного оцту

3-4 скибочки багета

Сіль і перець на смак

Покроковий рецепт гаспачо:

Помийте 2 томати та зробіть хрестоподібні надрізи знизу кожного. Ви можете вибрати томати червоного кольору, а також взяти жовті й чорні, щоб отримати більш насичений колір супу. Головна умова – томати повинні бути м'ясистими та з мінімальною кількістю кісточок. Закип'ятіть воду в сотейнику та опустіть томати з надрізами в киплячу воду на 1-2 хвилини. Після цього акуратно зніміть із томатів тонку шкірку. В Іспанії, як правило, шкірку з овочів не знімають, оскільки в ній багато вітамінів, але без шкірки структура гаспачо буде ніжнішою. Наріжте томати й один солодкий перець довільними шматками. Далі помийте 2 гілочки петрушки та 2-3 гілочки м'яти. Перекладіть томати з перцем, листочки м'яти й петрушки в блендер. Додайте 3 зубчики часнику та половину перцю чилі. Якщо любите гостріше, можете використовувати весь перець чилі, але попередньо видаліть з нього плодоніжку й насіння. Додайте перець і сіль на смак, а також 2 ст. л. оливкової олії. Перебийте все разом у блендері. Обсмажте 3-4 скибочки багета або білого батона на сухій пательні та скропіть трохи соняшниковою олією перед подачею. Хрусткі скибочки хліба можна зробити й в духовці при температурі 180 градусів, запікаючи 7 хвилин. Перед тим, як подавати суп, неодмінно охолодіть його – на кілька годин поставте його в холодильник. Подавайте в замороженій тарілці – трохи змочіть її водою та поставте в морозильну камеру на 10 хвилин. При подачі додайте в суп 2 ст. л. бальзамічного оцту та покладіть зверху хрусткі скибочки хліба.

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