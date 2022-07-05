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Холодний суп гаспачо: рецепт за 5 хв

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Холодний суп гаспачо: рецепт за 5 хв - фото 1

Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився перевіреним рецептом гаспачо. Цей холодний суп – літній фаворит іспанців. Спробуйте і ви!

Гаспачо – традиційний іспанський холодний суп. Він ідеально підходить для спекотного літа. Такий суп напрочуд легкий та простий в приготуванні, адже жоден інгредієнт не потрібно піддавати термічній обробці.

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Інгредієнти:

  • 2 великих томати
  • 1 солодкий перець
  • 3 зубчики часнику
  • 2 гілочки петрушки
  • ½ перцю чилі
  • 2-3 гілочки м'яти
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 2 ст. л. бальзамічного оцту
  • 3-4 скибочки багета
  • Сіль і перець на смак
Холодний суп гаспачо: рецепт за 5 хв - фото 508901

Покроковий рецепт гаспачо:

  1. Помийте 2 томати та зробіть хрестоподібні надрізи знизу кожного. Ви можете вибрати томати червоного кольору, а також взяти жовті й чорні, щоб отримати більш насичений колір супу. Головна умова – томати повинні бути м'ясистими та з мінімальною кількістю кісточок.
  2. Закип'ятіть воду в сотейнику та опустіть томати з надрізами в киплячу воду на 1-2 хвилини.
  3. Після цього акуратно зніміть із томатів тонку шкірку. В Іспанії, як правило, шкірку з овочів не знімають, оскільки в ній багато вітамінів, але без шкірки структура гаспачо буде ніжнішою.
  4. Наріжте томати й один солодкий перець довільними шматками. Далі помийте 2 гілочки петрушки та 2-3 гілочки м'яти.
  5. Перекладіть томати з перцем, листочки м'яти й петрушки в блендер. Додайте 3 зубчики часнику та половину перцю чилі. Якщо любите гостріше, можете використовувати весь перець чилі, але попередньо видаліть з нього плодоніжку й насіння.
  6. Додайте перець і сіль на смак, а також 2 ст. л. оливкової олії. Перебийте все разом у блендері.
  7. Обсмажте 3-4 скибочки багета або білого батона на сухій пательні та скропіть трохи соняшниковою олією перед подачею. Хрусткі скибочки хліба можна зробити й в духовці при температурі 180 градусів, запікаючи 7 хвилин.
  8. Перед тим, як подавати суп, неодмінно охолодіть його – на кілька годин поставте його в холодильник. Подавайте в замороженій тарілці – трохи змочіть її водою та поставте в морозильну камеру на 10 хвилин. При подачі додайте в суп 2 ст. л. бальзамічного оцту та покладіть зверху хрусткі скибочки хліба.

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