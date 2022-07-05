Шеф-кухар розповів, як приготувати компот "полуничний мохіто" на зиму

Український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом ароматного та освіжаючого компоту. Головний інгредієнт – полуниця. Приготуйте і ви цей напій з яскравим смаком!

Цей оригінальний компот з полуниці можна охолодити та пити одразу. Або ж напій можна заготувати на зиму в банках, щоб насолоджуватися літнім смаком протягом холодної зими.

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"Чудовий цей напій він тим, що має у складі, окрім самої полуниці, ще свіжу м'яту та лимони. Тому на смак компот буде схожий на полуничний мохіто. Дуже освіжаюче та смачно!", – коментує Клопотенко.

Інгредієнти на три банки по 1 л:

400 г полуниці

6 гілочок м'яти

1 лимон

300 г цукру

3 л води

Рецепт компоту полуничного компоту на зиму:

Ретельно помийте 400 г полуниці під проточною водою та очистьте від листочків. Лимон та 6 гілочок м'яти також помийте. Відділіть листочки від гілочок м'яти. Лимон поріжте кружальцями приблизно однакової товщини. Ми будемо розливати компот у літрові банки. Тож заздалегідь простерилізуйте три банки та кришки. На дно кожної банки викладіть полуницю, кружальця лимона і листочки м'яти у рівних частинах. У великій каструлі закип'ятіть 3 л води та залийте окріп у кожну банку. Закрийте кришками та залиште на 30 хвилин. Після цього злийте воду з банок назад у каструлю. Увімкніть вогонь та всипте 300 г цукру. Коли вода закипить, проваріть ще кілька хвилин та вимикайте. Розлийте отриманий цукровий сироп у кожну банку та закрутіть кришками. Переверніть банки та накрийте ковдрою чи рушником. Залиште так на ніч. Після цього поставте у прохолодне місце.

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