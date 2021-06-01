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Український футболіст потрапив на обкладинку футбольного симулятора

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Руслан Маліновський - фото 1
Руслан Маліновський / facebook

Півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Маліновський став обличчям футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES).

Команда з Бергамо днями підписала угоду з компанією KONAMI, яка займається випуском відеоігор серії PES. Український футболіст Руслан Маліновський потрапив на тематичну клубну обкладинку для версії симулятора на PlayStation 4.

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"Італійська Аталанта підписала партнерську угоду з компанією виробником гри PES. Для обкладинки був обраний український півзахисник Руслан Маліновський", – футбольний скаут Алекс Великих на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши фото обкладинки гри.

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