Український футболіст потрапив на обкладинку футбольного симулятора

Півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Маліновський став обличчям футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES).

Команда з Бергамо днями підписала угоду з компанією KONAMI, яка займається випуском відеоігор серії PES. Український футболіст Руслан Маліновський потрапив на тематичну клубну обкладинку для версії симулятора на PlayStation 4.

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Siamo entusiasti di annunciare @Konami quale nuovo Official Video Game Partner di #Atalanta! Benvenuti!



We’re excited to announce that #Konami has become Atalanta new Official Video Game Partner! Welcome!



https://t.co/ArgrSldORx#GoAtalantaGo pic.twitter.com/Soyjk8E6xj — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 26, 2021

"Італійська Аталанта підписала партнерську угоду з компанією виробником гри PES. Для обкладинки був обраний український півзахисник Руслан Маліновський", – футбольний скаут Алекс Великих на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши фото обкладинки гри.

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