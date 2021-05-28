Nike припиняє співпрацю з Неймаром: що стало причиною такого рішення

Контракт Неймара мав би тривати ще 8 років / фото з інстаграму Неймара

Бренд Nike розірвав контракт з футболістом французького клубу "Парі Сен-Жермен" і національної збірної Бразилії Неймаром. Причина – звинувачення у сексуальних домаганнях, які проти нього висунула співробітниця бренду.

Про відповідне рішення йдеться у заяві представників бренду, повідомляє CNBC.

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"Nike завершила відносини зі спортсменом, тому що він відмовився сприяти під час розслідування заяв про його неналежні дії щодо співробітниці", – наголошують вони.

Інцидент стався ще у 2016 році, але співробітниця Nike повідомила про нього у 2018. Вона хотіла зберегти конфіденційність, тому бренд не передає інформацію про неї правоохоронним органам або іншим третім особам. Внутрішнє розслідування ж було запущене у 2019 році.

Відзначається, за контрактом Неймар повинен був працювати з Nike ще 8 років.

Раніше Nike представив нову домашню форму для гравців "Ліверпуля". Її надихнули архівні комплекти 1964 року.

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