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Футболіст збірної України похизувався ексклюзивними чемпіонськими бутсами
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Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко показав своїм підписника нові спеціальні бутси.
Так, 24-річний український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, чия команда завоювала золоті медалі чемпіонату Англії в сезоні 2020/2021, отримав спеціальні чемпіонські бутси. Фото з ними футболіст опублікував в Instagram.
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На спортивному взутті написано: "Чемпіони 20/21. Це наше місто". Крім цього, на них зображений прапор України.
"Наш Сіті заслужив особливі бутси від Puma", – написав Зінченко у підписі до фото.
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