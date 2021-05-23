Футболіст збірної України похизувався ексклюзивними чемпіонськими бутсами

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко показав своїм підписника нові спеціальні бутси.

Так, 24-річний український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, чия команда завоювала золоті медалі чемпіонату Англії в сезоні 2020/2021, отримав спеціальні чемпіонські бутси. Фото з ними футболіст опублікував в Instagram.

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На спортивному взутті написано: "Чемпіони 20/21. Це наше місто". Крім цього, на них зображений прапор України.

"Наш Сіті заслужив особливі бутси від Puma", – написав Зінченко у підписі до фото.

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