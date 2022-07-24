Український електронний підпис визнали у Європі – Мінцифри

Український електронний підпис визнали таким, що відповідає європейським стандартам. Читайте далі та дізнайтеся, що це означає для українців!

Тестування на eSignature Validation Plugtests 2022,яке проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI, пройшли успішно. Про це повідомили у Мінцифрі.

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Це означає, що технічні умови в Україні відповідні, щоб взаємно визнати цифрові підписи з Європейським Союзом.

Таке взаємне визнання важливе, адже є частиною плану цифрової євроінтеграції. Українські цифрові підписи будуть приймати в будь-якій країні ЄС.

Що забезпечує визнання електронних підписів:

отримання послуг в ЄС

укладання онлайн-контрактів з іноземними партнерами

відкриття міжнародних рахунків

тощо

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