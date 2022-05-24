Українські водійки трамвая посіли друге місце на чемпіонаті Європи

Київська та львівська водійки трамвая зайняли друге місце в номінації "Найкращий водій" на міжнародному чемпіонаті TRAM-EM2022. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У командному змаганні команда з Києва здобула шосте місце, а львівська команда стала на п'яте місце на Міжнародному трамвайному чемпіонаті TRAM–EM–2022, який цьогоріч відбувся у німецькому місці Ляйпциг.

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Водії змагалися у 5 дисциплінах:

точне відкривання дверей на платформі

входження трамвая у криві, не зачіпаючи перешкоду

екстрене гальмування на швидкості

розрахунок гальмівного шляху без додаткових приладів

трамвайний більярд та боулінг

"Мікаель Густафссон зі Стокгольму вже втретє на чемпіонаті й нарешті став найкращим водієм. Чудова робота. Вітання! Друге місце спільне між Іриною Козак зі Львова та Галиною Загорною з Києва. Дуже вражаюче виконання цих обох українських жінок", – пишуть організатори чемпіонату на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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