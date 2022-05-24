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війна Kalush

Українські водійки трамвая посіли друге місце на чемпіонаті Європи

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Українські водійки трамвая посіли друге місце на чемпіонаті Європи - фото 1

Київська та львівська водійки трамвая зайняли друге місце в номінації "Найкращий водій" на міжнародному чемпіонаті TRAM-EM2022. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У командному змаганні команда з Києва здобула шосте місце, а львівська команда стала на п'яте місце на Міжнародному трамвайному чемпіонаті TRAM–EM–2022, який цьогоріч відбувся у німецькому місці Ляйпциг.

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Водії змагалися у 5 дисциплінах:

  • точне відкривання дверей на платформі
  • входження трамвая у криві, не зачіпаючи перешкоду
  • екстрене гальмування на швидкості
  • розрахунок гальмівного шляху без додаткових приладів
  • трамвайний більярд та боулінг

"Мікаель Густафссон зі Стокгольму вже втретє на чемпіонаті й нарешті став найкращим водієм. Чудова робота. Вітання! Друге місце спільне між Іриною Козак зі Львова та Галиною Загорною з Києва. Дуже вражаюче виконання цих обох українських жінок", – пишуть організатори чемпіонату на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Українські водійки трамвая посіли друге місце на чемпіонаті Європи - фото 506007

Українські водійки трамвая посіли друге місце на чемпіонаті Європи - фото 506008

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