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В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України

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В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 1

Українське нині на слуху в усього світу, українське нині в тренді. Так, уже навіть й сторінка в Instagram з'явилася, яка присвячена українському прапору.

Йдеться про акаунт під назвою i_see_ua_flag. На цій сторінці публікують знімки з усього світу, на яких синьо-жовті елементу утворюють прапор України.

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Ідеальне поєднання блакитного та жовтого помітне не лише, наприклад, на одязі чи посуді, а й український прапор можна роздивитися за цілком випадкових збігів обставин. Ось переконайтеся самі:

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505842

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505843

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505844

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505845

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505846

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505847

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505848

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505849

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505850

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505851

В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України - фото 505852

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