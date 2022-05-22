В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України

Українське нині на слуху в усього світу, українське нині в тренді. Так, уже навіть й сторінка в Instagram з'явилася, яка присвячена українському прапору.

Йдеться про акаунт під назвою i_see_ua_flag. На цій сторінці публікують знімки з усього світу, на яких синьо-жовті елементу утворюють прапор України.

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Ідеальне поєднання блакитного та жовтого помітне не лише, наприклад, на одязі чи посуді, а й український прапор можна роздивитися за цілком випадкових збігів обставин. Ось переконайтеся самі:

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