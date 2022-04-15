Українські страви від Джеймі Олівера: меню благодійної вечері на підтримку України

Український шеф-кухар Юрій Ковриженко разом з Джеймі Олівером провели благодійну подію, кошти з якої перекажуть на потреби українців. Кулінари частували гостей українськими традиційними стравами.

У кулінарній студії Джеймі Олівера Jamie Oliver HQ в Лондоні минула вечеря #CookForUkraine. Над вечерею та меню, окрім Олівера, працювали український шеф-кухар Юрій Ковриженко, шеф та письменниця Оля Геркулес, фудблогер Аліса Тімошкіна та фудфотограф Джо Вудхауз.

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Джеймі Олівер "дуже переживає за Україну та підтримує її у своєму прагненні до свободи та перемоги", – розповідає Юрій Ковриженко.

Усі кошти, які вдалося зібрати під час вечері, передадуть UNICEF. Меню благодійної вечері складалося з таких страв: бессарабська закуска з баклажанів

голубці у листі буряка

тушкована свинина з чорносливом

вареники з сиром та чорною смородиною

борщ з пампушками До слова, рецепт пампушок ще раніше з'явився у блозі Джеймі Олівера, а борщ вирішили подавати таким чином, щоб його могли скуштувати й вегетаріанці – на грибному бульйоні з окремим додаванням інгредієнтів для м'ясоїдів та веганів.

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