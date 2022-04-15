В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які асоціюються з російськими діячами

На засіданні міськради Ужгорода визначили, як буде відбуватися процес зміни назв вулиць, які пов'язані з росією. Під таку зміну підпадають понад 50 вулиць та площ міста.

Ужгородці та фахівці різних галузей долучилися до міського обговорення загального алгоритму перейменування вулиць, які мають у назві імена російських діячів. Фахівці зазначають, що значних коштів для перейменування не потрібно, ідеться лише про зміну табличок.

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В Ужороді визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити. Їхніми новими назвами будуть імена достойних місцевих діячів. Якщо це можливо і доречно, то повернуть давні назви, ще дорадянського періоду. Назви на честь героїв нинішньої війни, зокрема, можливо, й міст, територій – визначать після перемоги.

Перелік вулиць та площ, які планують перейменувати:

вул. Івана Анкудінова

вул. Петра Багратіона

вул. Олекси Борканюка

вул. Івана Крилова

вул. Івана Лобачевського

вул. Івана Мічуріна

вул. Василя Верещагіна

вул. Адмірала Нахімова

вул. Івана Павлова

вул. Івана Сєченова

вул. Івана Тургенєва

вул. Івана Шишкіна

вул. Антона Макаренка

вул. Антона Чехова

вул. Валерія Чкалова

вул. Василя Докучаєва

вул. Василя Сурикова

вул. Дмитра Менделєєва

вул. Дагестанська

вул. Гвардійська

вул. Леоніда Говорова

вул. Декабристів

вул. Дмитра Донського

вул. Донська

вул. Кіндрата Рилєєва

вул. Климента Тімірязєва

вул. Костянтина Ціолковського

вул. Льва Толстого

вул. Миколи Вавилова

вул. Миколи Добролюбова

вул. Миколи Некрасова

вул. Миколи Огарьова

вул. Миколи Чернишевського

вул. Михайла Глінки

вул. Михайла Лермонтова

вул. Михайла Ломоносова

вул. Михайла Салтикова-Щедріна

вул. Модеста Мусоргського

вул. Олега Кошового

вул. Олексія Бестужева-Рюміна

вул. Олексія Маресьєва

вул. Олександра Бородіна

вул. Олександра Грибоєдова

вул. Олександра Можайського

вул. Олександра Попова

вул. Олександра Столєтова

вул. Осетинська

вул. Павла Пестеля

вул. Петра Чайковського

вул. Поліни Осипенко

вул. Степана Разіна

вул. Федора Достоєвського

вул. Челюскінців

вул. Юрія Гагаріна

пл. Олександра Пушкіна

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