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війна

В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які асоціюються з російськими діячами

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Ужгород - фото 1
Ужгород

На засіданні міськради Ужгорода визначили, як буде відбуватися процес зміни назв вулиць, які пов'язані з росією. Під таку зміну підпадають понад 50 вулиць та площ міста.

Ужгородці та фахівці різних галузей долучилися до міського обговорення загального алгоритму перейменування вулиць, які мають у назві імена російських діячів. Фахівці зазначають, що значних коштів для перейменування не потрібно, ідеться лише про зміну табличок.

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В Ужороді визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити. Їхніми новими назвами будуть імена достойних місцевих діячів. Якщо це можливо і доречно, то повернуть давні назви, ще дорадянського періоду. Назви на честь героїв нинішньої війни, зокрема, можливо, й міст, територій – визначать після перемоги.

Перелік вулиць та площ, які планують перейменувати:

  • вул. Івана Анкудінова
  • вул. Петра Багратіона
  • вул. Олекси Борканюка
  • вул. Івана Крилова
  • вул. Івана Лобачевського
  • вул. Івана Мічуріна
  • вул. Василя Верещагіна
  • вул. Адмірала Нахімова
  • вул. Івана Павлова
  • вул. Івана Сєченова
  • вул. Івана Тургенєва
  • вул. Івана Шишкіна
  • вул. Антона Макаренка
  • вул. Антона Чехова
  • вул. Валерія Чкалова
  • вул. Василя Докучаєва
  • вул. Василя Сурикова
  • вул. Дмитра Менделєєва
  • вул. Дагестанська
  • вул. Гвардійська
  • вул. Леоніда Говорова
  • вул. Декабристів
  • вул. Дмитра Донського
  • вул. Донська
  • вул. Кіндрата Рилєєва
  • вул. Климента Тімірязєва
  • вул. Костянтина Ціолковського
  • вул. Льва Толстого
  • вул. Миколи Вавилова
  • вул. Миколи Добролюбова
  • вул. Миколи Некрасова
  • вул. Миколи Огарьова
  • вул. Миколи Чернишевського
  • вул. Михайла Глінки
  • вул. Михайла Лермонтова
  • вул. Михайла Ломоносова
  • вул. Михайла Салтикова-Щедріна
  • вул. Модеста Мусоргського
  • вул. Олега Кошового
  • вул. Олексія Бестужева-Рюміна
  • вул. Олексія Маресьєва
  • вул. Олександра Бородіна
  • вул. Олександра Грибоєдова
  • вул. Олександра Можайського
  • вул. Олександра Попова
  • вул. Олександра Столєтова
  • вул. Осетинська
  • вул. Павла Пестеля
  • вул. Петра Чайковського
  • вул. Поліни Осипенко
  • вул. Степана Разіна
  • вул. Федора Достоєвського
  • вул. Челюскінців
  • вул. Юрія Гагаріна
  • пл. Олександра Пушкіна

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