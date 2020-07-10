Українські Spice Girls: американський Vogue написав про ВІА Гру

На сайті американського Vogue з'явилася стаття про український гурт "ВІА Гра", популярний у 2000-і роки. Її написала Ліана Сатенштейн, журналістка родом з Криму. Вона ж публікувала статті про українських дизайнерів і реп-виконавицю Alyona Alyona на vogue.com.

У статті Ліана називає дівчат з "ВІА Гри" "українською відповіддю Spice Girls". Пострадянська поп-сцена багато в чому копіювала західну, з оглядом на місцевий контекст – любов до яскравих виступів і романтичних балад. Це відбилося і на моді. Посадка джинсів опускалася все нижче, груди були підняті вище. "Чим більше оголеної шкіри, тим краще", – так звучало головне правило стилю нульових.

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"З припливом капіталістичних грошей після розпаду СРСР все було покрито стразами і хутром у найнесподіваніших місцях, а речі були гіпержіночними", – пише Ліана. Повернення моди 2000-х під девізом "так погано, що добре" змусило її переглянути стиль учасниць "ВІА Гри".

Дівчата, на відміну від західних колег з гьорлз-бендів, не носили дизайнерський одяг. За костюми відповідала Анжела Лисиця, яку Віра Брежнєва називає "чарівницею".

"Костюми для концертів були зроблені спеціально для нас, – розповіла Брежнєва Vogue. – Ми ніколи нічого не купували. Хіба що взуття, яке потім переробляли, і воно більше не виглядало так, як при покупці". Віру Брежнєву, яка приєдналася до гурту у 2002 році, Ліана назвала "місцевою Бріжит Бардо".

Золотий склад гурту "ВІА Гра"

Найстильніші образи, на її думку, – хутряні шапки-вушанки, помаранчевий топ-бюстьє зі зміїним принтом і сорочки, розшиті стразами. Вона також відзначила ледь помітні сукні з перев'язаними мотузками у стилі БДСМ з кліпу "Не залишай мене, коханий". Були й менш сексуалізовані образи. Наприклад, в кліпі "Квітка і ніж" Брежнєва носить звичайне чоловіче пальто, джинси і кросівки.

Сама Брежнєва згадала про костюми в англомовному кліпі "Stop, Stop, Stop". Дівчата на відео співають у золотих бікіні, розшитих стразами. Поки Джей Ло і Брітні Спірс носили Versace і Roberto Cavalli, українські співачки насолоджувалися авторськими костюмами. Знову ж за "західним зразком".

"Звичайно, ми орієнтувалися на Захід. Так буде завжди, – каже Брежнєва. – Тому ми намагалися зробити щось схоже, але водночас внести своє. Вийшла дуже особиста історія". Секретом успіху групи Віра назвала "баланс між відвертими образами та глибокими емоційними текстами пісень". І звичайно, талант продюсера Костянтина Меладзе, за якого вона вийшла заміж у 2015 році.

"Спочатку одяг може здатися шокуючим і недоречним – вбрання в хорошому сенсі дивне, але воно підходить образу жінок "ВІА Гри", що застрягли в минулому коханні", – пише Ліана під кінець.

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