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Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото

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Льодова печера в Антарктиді - фото 1
Льодова печера в Антарктиді / Facebook

Полярники з 24-ї Української антарктичної експедиції знайшли в Антарктиді "загублену" льодовикову печеру з декількома озерами і рікою. Загальна ширина її ходів складає близько 200 метрів, вони пролягають на трьох поверхах.

Знахідка українських полярників може стати великим науковим відкриттям: учасники експедиції виявили під кригою річку і два озера на нижньому маршруті, і відібрали звідти воду і лід для гідрохімічного аналізу і досліджень на віруси і бактерії. Знахідки будуть досліджені в українських лабораторіях. Також в одній з крижаних брил українські полярники знайшли широке перо птиці. Зразки цього пера також будуть доставлені в Україну.

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Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото - фото 354192
Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото - фото 354191
Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото - фото 354193

"Ще з перших експедицій вчені знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, крижану печеру. Вхід в неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зрушився в океан і вхід завалило. Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу в печеру. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А ось в льодовику з боку старої британської бази-музею нам пощастило: ми знайшли вхід в "загублену" печеру", – розповів керівник 24-ї Української антарктичної експедиції Ігор Дикий.

Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото - фото 354194
Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото - фото 354195
Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото - фото 354196

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Джерело: mon.gov
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