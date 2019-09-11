Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото

Полярники з 24-ї Української антарктичної експедиції знайшли в Антарктиді "загублену" льодовикову печеру з декількома озерами і рікою. Загальна ширина її ходів складає близько 200 метрів, вони пролягають на трьох поверхах.

Знахідка українських полярників може стати великим науковим відкриттям: учасники експедиції виявили під кригою річку і два озера на нижньому маршруті, і відібрали звідти воду і лід для гідрохімічного аналізу і досліджень на віруси і бактерії. Знахідки будуть досліджені в українських лабораторіях. Також в одній з крижаних брил українські полярники знайшли широке перо птиці. Зразки цього пера також будуть доставлені в Україну.

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"Ще з перших експедицій вчені знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, крижану печеру. Вхід в неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зрушився в океан і вхід завалило. Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу в печеру. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А ось в льодовику з боку старої британської бази-музею нам пощастило: ми знайшли вхід в "загублену" печеру", – розповів керівник 24-ї Української антарктичної експедиції Ігор Дикий.

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