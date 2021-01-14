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Українські фотографи зняли кампейн для французького бренду прикрас і аксесуарів
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Французький бренд Jacquemus представив колекцію прикрас. А зняли їх Таня і Женя Постернак. Сестри-фотографині з Києва зараз живуть і працюють в Нью-Йорку. А ми пропонуємо насолодитися крутими світлинами, які вони зробили для Jacquemus.
На рахунку сестер – зйомки для американського Vogue і The New York Times, а також обкладинка Allure з тенісисткою Сереною Вільямс. Дівчата відомі співпрацею з мінімалістичним брендом Mansur Gavriel (який навіть присвятив їм сумку).
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У колекцію прикрас увійшли підвіски, золоті ланцюги, браслети з білою емаллю і сережки у вигляді мікросумочки Le Chiquito, бестселера бренду.
Раніше сестри Постернак зняли рекламну кампанію для Helmut Lang.
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