Українські фотографи зняли кампейн для французького бренду прикрас і аксесуарів

Французький бренд Jacquemus представив колекцію прикрас. А зняли їх Таня і Женя Постернак. Сестри-фотографині з Києва зараз живуть і працюють в Нью-Йорку. А ми пропонуємо насолодитися крутими світлинами, які вони зробили для Jacquemus.

На рахунку сестер – зйомки для американського Vogue і The New York Times, а також обкладинка Allure з тенісисткою Сереною Вільямс. Дівчата відомі співпрацею з мінімалістичним брендом Mansur Gavriel (який навіть присвятив їм сумку).

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У колекцію прикрас увійшли підвіски, золоті ланцюги, браслети з білою емаллю і сережки у вигляді мікросумочки Le Chiquito, бестселера бренду.

Раніше сестри Постернак зняли рекламну кампанію для Helmut Lang.

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