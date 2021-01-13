Донька зірки Форсажу Пола Вокера знялася для лукбука Proenza Schouler: стильні фото

22-річна Мідоу Рейн Вокер – донька загиблого актора Пола Вокера, відомого по франшизі "Форсаж", – знялася для лукбука нової колекції нью-йоркського бренду Proenza Schouler. Вона приміряла брючний костюм з акцентними ґудзиками на піджаці та сукню вільного крою.

Стильні фото Мідоу Рейн Вокер пропонуємо глянути на Радіо МАКСИМУМ. Донька голлівудського актора виглядає приголомшливо.

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Я неймовірно вдячна усім, хто підтримував і вірив в мене. Спасибі Джеку і Лазаро з Proenza Schouler і Берту Мартиросяну (кастинг-директор. – прим. Радіо МАКСИМУМ.) за те, що довірили мені показати цю прекрасну колекцію всьому світу. Спасибі моїй родині у DNA Models за те, що направляли мене на кожному етапі цього шляху, – написала Мідоу на своїй сторінці в інстаграмі.

Крім моделінгу дівчина очолює фонд імені Пола Вокера. Він надає гранти та стипендії студентам і починаючим ученим, які займаються дослідженнями в області морських наук.

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