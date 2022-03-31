Українські біженці в Італії отримають річний дозвіл на проживання

Біженці з України зможуть отримати дозвіл на проживання в Італії впродовж 12 місяців. Указ про надання дозволу на проживання підписав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Про це пише euractiv.

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Указ прийнято після рішення на саміті Європейської ради наприкінці березня щодо режиму тимчасового захисту. Це стосується громадян України та третіх країн, які користуються міжнародним захистом, та членів їхніх сімей. Окрім пільг для біженців з України, Італія дозволить мати річний дозвіл також їхнім родичам, які залишилися в країні.

Посвідки на проживання видаватиме Головне управління поліції Італії.

Окрім того, начальник цивільного захисту Фабріціо Курчіо також підписав особливий фонд, який передбачає щомісячний внесок у розмірі 300 євро за кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

Українські біженці в Італії отримають річний дозвіл на проживання

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