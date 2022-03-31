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війна

В укриттях Києва тепер можна під'єднатися до Wi-Fi

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В укриттях Києва тепер можна під'єднатися до Wi-Fi - фото 1

У Києві відновили онлайн-навчання, а інженери тим часом провели інтернет у столичні бомбосховища.

Так, у студентів з київських закладів середньої, професійно-технічної, професійної вищої та вищої освіти 28 березня стартувало навчання в онлайн форматі.

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Аби у студентів була змога долучитися до онлайн навчання, інженери у столиці під'єднали до Wi-Fi близько 700 укриттів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.

Навчання проводитиметься без об'ємних домашніх завдань, щоб воно стало психологічною підтримкою дитини.

Це дозволить зменшити фокус уваги дітей на воєнних подіях, – вважають у КМДА.

В укриттях Києва тепер можна під'єднатися до Wi-Fi - фото 502215

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