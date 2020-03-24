Серіал Спіймати Кайдаша 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020

Завершився 1 сезон українського серіалу Спіймати Кайдаша. Пропонуємо вам переглянути всі серії історії за мотивами повісті Кайдашева сім'я ще раз! Дивіться онлайн відео Спіймати Кайдаша на сайті Радіо МАКСИМУМ!

Серіал Спіймати Кайдаша стартував на українському телебаченні на початку березня 2020-го і глядачам показували по дві серії щовечора. Фінальна 12 серія телеісторії від СТБ вийшла на екрани 11 березня.

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Якщо ви проґавили перший сезон Спіймати Кайдаша або ж хочете переглянути всі улюблені епізоди – вмикайте нашу добірку, де зібрані всі серії української стрічки, яка стала неймовірно успішною та популярною серед глядачів.

Сюжет. Історія, яка лягла в основу серіалу "Спіймати Кайдаша", написана ще у 1878 році, проте порушені в ній проблеми актуальні й досі. У центрі сюжету життя 8 головних героїв. У серіалі основні історії розвиваються за сюжетними лініями відомої повісті. Літературних героїв перенесли у 21-е століття, й у сучасній версії вони навіть зберегли свої імена. А от життя скандальної сімейки в наш час таки зазнало змін – додано багато нових сюжетних ліній.

Події розгортається хронологічно протягом 9 років – від 2005 до 2014 рік. Цікаво, що зйомки серіалу "Спіймати Кайдаша" тривали у селі під Києвом у спеціально побудованому дворі та будинку, де живуть Кайдаші. Також творці серіалу вирішили, що всі герої серіалу розмовляють суржиком, а не чистою українською мовою. Тож готуйтеся почути "смачний сільський суржик!"

Серіал Спіймати Кайдаша – дивитися онлайн 1 сезон:

Також всі серії можете переглянути за ЦИМ посиланням.

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