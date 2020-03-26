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Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
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Український ведучий Сергій Притула у своєму відеоблозі поділився, що питання про фільми йому зараз ставлять чи не найчастіше. Отож, шоумен склав свій ТОП кінострічок, які вас не розчарують. Запевняємо: у цій добірці ви точно знайдете щось новеньке.
ТОП 5 ФІЛЬМІВ ЗА ВЕРСІЄЮ ПРИТУЛИ
Наводимо коментарі Сергія Притули без змін, аби зберегти його оригінальний стиль.
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Історія кохання (1970)
Це фільм, який треба було подивитись Вайноні Райдер, перш ніж погодитись зіграти з Річардом Гіром в "Осінь у Нью-Йорку". Після цієї ролі Елі Макгроу була номінована на Оскар та отримала Золотий Глобус. Фільм – надзвичайно сльозогінний! Вперше я його подивився, коли мені було 17 років.
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Тоді я відкрив у собі не надто приємну рису: як виявилось, я – людина, яка не плакала під час перегляду "Білий Бім Чорне вухо" та гомерично сміялась, коли Леонардо Ді Капріо йшов камінцем на дно в "Титаніку, – можу плакати під час перегляду кіно! А трапляється це не так часто. Наступного разу, щоб залити квартиру сльозами, я чекав 11 років, аж поки не вийшов "Ґран Торіно" з Клінтом Іствудом.
Якщо ви хочете подивитись щось про любов, яка сильніша за все на світі й навіть за смерть, Love Story – мастхев!
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Вогняні кулі (1989)
Раз уже зачепили Вайнону Райдер, то ось фільм, який її повністю реабілітує. Це – автобіографічне кіно про музиканта Джеррі Лі Льюїса, де вона зіграла його 13-річну кузину, з якою Лі Льюїс і одружився (виявляється, так можна було? Боже, храни Америку!).
Джеррі Лі Льюїс свого часу затикав за пасок самого Елвіса, а цей фільм – історія злету та падіння чувака, який в далекому 57-му написав безсмертне "Great Balls Of Fire". До речі, він і досі в строю, просто не гастролює під час карантину. Спойлерити більше не буду, але фільм максимально рекомендую.
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Людина на Місяці (1999)
Це фільм про життя і творчість коміка Енді Кауфмана і це фільм, який переверне ваше уявлення про акторську майстерність Джима Керрі (він, до речі, за цю роль Золотого Глобуса відгріб!). Після того, як в середині нульових я вперше подивився цей фільм, я зрозумів, що я ні фіга і ні разу не комік... У фільмі є один момент, який мене просто порвав. Він навіть подекуди впливав на ті чи інші мої рішення креативного продюсера "Хто зверху?".
Далі Притула трохи заспойлерив цікавий епізод, тому ми його не вказуємо, а долучаємось до його рекомендації та радимо вам обов'язково подивитись стрічку:
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Пропала грамота (1983)
Як ти можеш називати себе патріотом, якщо не дивився "Пропалу грамоту"? Нє, ну в принципі можеш, але краще подивися. Це фільм, який завдяки сценаристу Івану Драчу наповнив словниковий запас українців десятками цитат. Я переглядав його разів 20!
Стрічка була знята в 1972 році. Коли цензори її переглянули, вони охреніли та заборонили на 10 років. У прокат вона вийшла аж у 1983 році, що не менш дивно, адже генсеком ЦК КПРС тоді був Андоропов. Якби там не було, ви маєте і самі переглянути цей фільм, і дітей своїх на нього присадати, щоб вони мали уявлення, як виглядало українське романтичне кіно та якого славного сина має український народ в особі Івана Миколайчука.
І не здумайте дивитись цей фільм в російському перекладі! Це десь так само, якби Михаїл Круг переклав поезію Ліни Костенко.
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Жила-була одна баба (2011)
Закінчити я хочу рекомендацією подивитись саме російський фільм "Жила-была одна баба". І тут у декого зараз полізли очі з орбіти – Притула радить російське кіно??? Так, панове, і роблю я це свідомо. Подивіться його з огляду на дві причини. Перша: фільм реально добре знятий. Друга: завдяки йому ви зрозумієте, чому нам з усіх сил треба рухатись на Захід, подалі від країни, де п'яні ведмеді грають на балалайках.
Там дуже багато матеріалів для роздумів про те, наскільки ж ментально різні між собою два народи, які один маленький ботоксний диктатор вперто називає "браттями".
Сергій Притула запевняє, що "дурного нам не порадив", тож дивіться і його блог:
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