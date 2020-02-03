Українська зірка Голлівуду Міла Йовович втретє стала мамою: перше фото з малюком

Відома акторка українського походження Міла Йовович втретє стала матусею. Зірка народила донечку, яку назвала Оушен (Osian), а старша донька навіть поділилась першим знімком щасливого сімейства.

44-річна американська акторка Міла Йовович нещодавно розповідала шанувальникам про реалії своєї третьої вагітності, і ось нарешті на світ з'явилась маленька Оушен. Батько крихітки – англійський кінорежисер, сценарист і продюсер Пол Вільям Скотт Андерсон, з яким Міла вже 11 років у шлюбі.

Сімейство виховує ще двох дітей: 4-річну Дешіел Едан Андерсон та 12-річну Евер Габо Андерсон. Саме старша донька поділилась на своїй сторінці в соцмережі Instagram першим фото з крихіткою Оушен. До слова, Евер неймовірно схожа на свою матір в юності, тому її профіль доволі популярний.

Більше родинних фото сімейства Йовович:

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