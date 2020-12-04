Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій

Модель Алла Костромічова впевнена: щоб постійно бути в гарному настрої, змініть своє ставлення до світу і людей. Ось, що саме радить робити красуня.

Іноді зовнішні чинники заганяють нас у депресію і змушують сумувати. Відома українська модель Алла Костромічова на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала кілька перевірених порад, як боротися з поганим настроєм і залишатися на позитивній хвилі!

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Медитуйте. Кожен день вставайте раніше і знаходьте час, щоб помедитувати. Медитація дарує спокій, прибирає всі зайві думки і налаштовує на позитив. До того ж медитуючи ви знаходите гармонію і краще починаєте розуміти себе.

Читайте мотиваційну літературу. Почніть читати книги про історії успіху, психологію, що закликає бути сильним і легше реагувати на події. Така література повністю змінює світогляд і допомагає сподіватися на краще.

Будьте вдячними. Дякуйте за кожну дрібницю. Поважайте добро інших і даруйте своє добро. Це кардинально змінить вашу думку про світ і підніме настрій.

Проявляйте турботу до інших. Почніть ставитися до людей по-іншому. Робіть їм компліменти, допомагайте, подаруйте щось приємне. Так ви налагодите позитивну атмосферу навколо себе. Люди, з якими ви поводитеся дбайливо, запам'ятають вас і будуть ставитися більш прихильно.

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