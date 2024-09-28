Кіноманам приготуватись: популярний мультфільм "Думками навиворіт" матиме продовження

Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" ("Головоломка 2") став найкасовішим мультфільмом в історії. Тому компанія Pixar вирішила розширювати всесвіт "Думок" та робить нові спінофи.

Дія серіалу, який дістав назву "Dream Productions", відбувається між подіями "Думками навиворіт" та "Думками навиворіт 2". Перший тизер мультсеріалу з'явився на YouTube.

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Сценарій до спінофу "Думками навиворіт" написав Майк Джонсон (він же виступив режисером), а Жаклін Саймон залучили як продюсера. Емі Полер, Мая Рудольф, Еллі Макі, Кенсінгтон Таллман, Ліза Лапіра, Тоні Гейл, Льюїс Блек і Філліс Сміт озвучили персонажів.

Райлі дорослішає, а її спогади потребують додаткової обробки. Тож Радість та решта емоцій відправляють їх у Dream Productions, де мрії дійсно збуваються – вчасно та в межах визначеного бюджету, – йдеться в описі до серіалу.

Сюжет розгортається навколо емоцій, які працюють на студії з виробництва сновидінь для головної героїні мультфільму Райлі. Перший епізод серіалу "Dream Productions" вийде на Disney+ вже 11 грудня 2024 року. Загалом мультсеріал складатиметься з чотирьох епізодів.

Оригінальний мультфільм "Думками навиворіт" Пітера Доктера дебютував у 2015 році й став хітом, зібравши $800 млн по всьому світу. Водночас сиквел, який вийшов цьогоріч, перевершив ці здобутки й став "найбагатшим" мультфільмом в історії з касою у $1,5 млрд. Наразі в Pixar обговорюють ідеї мультфільму "Думками навиворіт 3".

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